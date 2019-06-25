Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin davada yargılanan tutuksuz sanıklar eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr.

FETÖ'nün Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin davada yargılanan tutuksuz sanıklar eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin duruşması görüldü.
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Saraç ve Sır ile avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık olarak dinlenen, sanıkları teşhis eden V.H'nin, "DÜ Tıp Fakültesi'nde görev yaptığı dönemde sanıkları gördüğü ve FETÖ ile bağlantıları hakkında bir bilgisinin olmadığı" yönündeki ifadesini okudu.
Bunun üzerine savunma yapan sanıklar Saraç ve Sır da haklarında teşhis ve beyanda bulunan tanık V.H'yi tanımadıklarını ileri sürdü.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, bu celse hazır edilemeyen tanık Ö.F.A'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden gelecek celse dinlenilmesi için nöbetçi Batman Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
İstenen ceza
İddianamede, eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:29 Kaynak: AA
Rektör, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı Son dakika! ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu için işletmecilere 1,5 milyar TL ödenecek HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:56:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]