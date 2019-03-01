Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Yönelik Operasyon

24 dakika önce

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan doktorlar K.V, T.G. ve S.C. ile muvazzaf astsubay O.B, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Kocaeli ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında doktor ve akademisyenlerin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış, H.G. dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:15 Kaynak: AA

Sivas, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liseli Melike, Voleybol Oynarken Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Öldü İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi

Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:39:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]