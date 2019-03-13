Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon
1 saat önce
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda 7'si doktor, 3'ü akademisyen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda 7'si doktor, 3'ü akademisyen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Sivas, Ankara
, Mardin
ve Adıyaman
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7'si doktor, 3'ü akademisyen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları, yapılan ByLock çözümlemeleri neticesinde görüşmelerde isimlerinin yer aldığı ve daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde adlarının geçtiği tespit edildi.
Sivas'a getirilen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:21 Kaynak: AA
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