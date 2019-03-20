Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon
22 dakika önce
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir doktor gözaltına alındı.
Sivas
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir doktor gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya Selçuk Üniversitesi
Hastanesinde doktor olarak görev yapan T.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Konya'da düzenledikleri operasyonda, T.E'yi gözaltına aldı.
Sivas'a getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:39 Kaynak: AA
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