Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon

22 dakika önce

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir doktor gözaltına alındı.

Fetö'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesinde doktor olarak görev yapan T.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da düzenledikleri operasyonda, T.E'yi gözaltına aldı.

Sivas'a getirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:39 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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