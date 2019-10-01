Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon
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FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon

35 dakika önce

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 doktor gözaltına alındı.

FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 doktor gözaltına alındı.


Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin ByLock görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlar için gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Adana, Şanlıurfa, Bolu ve Tokat'ta düzenlediği operasyonda, doktorlar T.F, T.E, M.A, İ.A. ve A.B'yi gözaltına aldı.


Sivas'a getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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