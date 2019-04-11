Fetö'nün "Dua Listesi" Davasında Ara Karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonda ele geçen 944 kişilik "dua Listesi" isimli dosyaya ilişkin 49'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada 22 tutuklu sanığın adli kontrol...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonda ele geçen 944 kişilik "dua Listesi" isimli dosyaya ilişkin 49'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada 22 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde büyük salonda yapılan duruşmaya 49'u tutuklu 58 sanık ve avukatları katıldı.



Tutuklu sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.



Sanık avukatları da müvekkillerinin suça iştirak etmediğini savunarak, tutuklu sanıkların tahliyelerini istedi.



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, atılı suçun delillerinin büyük ölçüde toplanmış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunmadığının anlaşılması, sanıkların kaçma ihtimallerinin bulunmaması gibi gerekçelerle 22 tutuklu sanığın yurtdışına çıkış ve imza hükümlerinin olduğu adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.



Mahkeme heyeti, üzerilerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller, delillerin toplanmamış olması nedeniyle 27 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, "dua Listesi" isimli dosyanın tam çözümü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını kararlaştırdı.



Sanıkların Bank Asya'daki hesap hareketlerine ilişkin de yazı yazılmasını karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 17 Haziran'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan duruşma salonunda yapılmasına hükmetti.



İddianamede ve ceza istemi



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terör Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding AŞ ve bağlantılı şirketlerle ilgili, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve suçtan Kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar'da Kaynak Dış Ticaret AŞ'ye ait iş yerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen harddisk içeriğinde "dua listesi" adlı bir excel dosyası bulunduğu belirtildi.



Bu listenin birinci sırasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere toplam 944 kişinin isminin geçtiğinin belirlenmesi üzerine söz konusu kişilerle ilgili çalışma başlatıldığı anımsatılan iddianamede, yapılan araştırmada, "örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği" söylemleriyle örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığı ve örgüt elebaşısının Gülen'in 'Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek 1000 kişi var' sözünde geçen liste olduğu belirtildi.



İddianamede, tespit edilen listede adı geçip açık kimlik bilgileri belirlenen 33 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, 33 kişinin örgüt içerisinde imam/yönetici konumunda olduğu, 9 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısının akrabası olduğu, 47 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasındaki yöneticilerin akrabaları olduğu, 168 kişinin ByLock kullanıcısı olduğu, 70 kişinin FETÖ/PDY bağlantılı KHK/ihraç kaydının bulunduğu, 475 kişinin FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydının olduğu, 1 kişinin 15 Temmuz 2016 darbe girişimine darbe yöneticisi olarak fiilen iştirak ettiği, 1 kişinin 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi esnasında İstanbul TRT Ulus Binası baskınını organize eden şahıslardan olduğu, 177 kişinin de KHK ile kapatılan sendikalar/derneklerde yönetici, kurucu veya üye kaydının bulunduğu" belirlendi.



İddianamede, listede adı yer alan 550 kişi hakkında farklı yerlerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar olduğu, 150 şüpheli açısından da suç yerinin başka cumhuriyet başsavcılıklarının yargı sınırlarında olduğu belirlenerek, toplam 700 şüpheli hakkında adli işlem yapılmak üzere ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına yönelik "yetkisizlik" kararları verildiği hatırlatıldı.



Geriye kalan 93 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 49'unun tutuklandığı 14'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen iddianamede, diğer 33 şüphelinin firari olduğu bulunamadığı haklarında yakalama kararı çıkarıldığı vurgulanarak, firari olanlar haricinde 63 şüpheli yönünden iddianamenin tanzim edildiği kaydedildi.



Bu şüphelilerin tamamının FETÖ'nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kaynak Holding ve holdinge bağlı çalışan şirketlerde görev yaptıkları, örgüt talimatı sonrasında Bank Asya'da yüklü miktarda para yatırdıkları, himmet verdikleri örgüt toplantılarına katıldıkları anlatılan iddianamede, şüphelilerin aralarında 15 Temmuz darbe girişimini yöneten FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" Kemal Batmaz dahil örgütün üst düzey isimleri irtibatlı oldukları, bu irtibata dair mail yazışmalarının bulunduğu, haklarında örgüte iltisaklı olduğuna dair başka şüpheli veya tanık beyanları yer alıyor.



İddianamede, tüm şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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