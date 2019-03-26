Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Eğitim Yapılanması Soruşturması: 31 Gözaltı Kararı

Fetö'nün Eğitim Yapılanması Soruşturması: 31 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Fetö'nün Eğitim Yapılanması Soruşturması: 31 Gözaltı Kararı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı belirlenen 31 yeni isme ulaşıldı.

Savcılık, bu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Ayrıca şüpheliler hakkında savcılığın talebi üzerine hakimlikçe arama ve el koyma kararının da verildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:40 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak "CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:22:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Eğitim Yapılanması Soruşturması: 31 Gözaltı Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]