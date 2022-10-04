FETÖ'NÜN EĞİTİM YAPILANMASINA YÖNELİK YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik ÜSKÜDAR'daki dershaneye düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Dershane yönetiminin FETÖ'cü öğrencilerden 5 ya da 10 bin, FETÖ ile bağlantısı olmayan öğrencilerden ise 30 bin lira ücret aldığı öğrenildi. Yönetimin bu sistemle FETÖ'cü öğrencilerin eksik kalan ücretlerini örgütle bağlantısı olmayan öğrencilerden tahsis ettikleri ortaya çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün paravan olarak açtığı dershaneye yapılan operasyonla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Örgütle bağlantısı olmayan bir kişinin adına açılan ancak sadece örgütle bağlantıları yüzünden meslekten ihraç edilen ya da işsiz kalan öğretmenlerin çalıştığı dershanede, FETÖ ile bağlantılı olmayan öğrencilerin 30 bin lira ücret ödediği öğrenildi. Öğretmen alırken referans sistemini kullanan dershane yönetiminin ücret tarifesi için de aynı yönteme başvurduğu ve FETÖ bağlantılı kişilerin referansıyla gelen öğrencilerden ise sadece 5 ya da 10 bin lira ücret alındığı belirtildi.