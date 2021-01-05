FETÖ'nün emniyet bayan mahrem yapılanmasında yer alan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'nün emniyet bayan mahrem yapılanmasında yer alan bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün emniyet bayan mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen bir kadın yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün emniyet bayan mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen bir kadın yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından yapılan operasyonla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün emniyet bayan mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen; Şükran K. (49) yakalandı. Özel sektör çalışanı olduğu tespit edilen Şükran K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Hayati Kanat/İHA)

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