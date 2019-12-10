Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Kemal Gökçe'ye 12 yıl hapis cezası verildi
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FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Kemal Gökçe'ye 12 yıl hapis cezası verildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasında, "A" vasfında tanımlanan mahrem imam Kemal Gökçe, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Kemal Gökçe'ye 12 yıl hapis cezası verildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasında, "A" vasfında tanımlanan mahrem imam Kemal Gökçe, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Gökçe ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın "FETÖ üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Gökçe, FETÖ üyesi olmadığını ve terör örgütünün amaçları doğrultusunda emniyet yapılanmasında görev almadığını savundu.

Sanık Gökçe, örgütün kapatılan bankası Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını ve kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

Emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin dinlenen gizli tanık "Garson"un kendisi hakkında verdiği bilgilerde çelişkiler bulunduğunu ileri süren Gökçe, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının da savunmasının dinlenmesinin ardından mahkeme heyetini kararını açıkladı.

Mevcut deliller doğrultusunda sanık hakkındaki "FETÖ üyeliği" suçunu sabit gören mahkeme heyeti, Gökçe'yi 12 yıl hapisle cezalandırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Gökçe'nin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında, "A" vasfında ve "Genel Müdür" olarak tanımlandığı, "Harun" kod adını kullandığı belirtilmişti.

Gökçe'nin, örgüt içi haberleşme için operasyonel hat ve şahsi telefonu üzerinden de 11 Ağustos 2014'ten sonra ByLock'u kullandığı bilgisine yer verilmişti.

İddianamede, terör örgütünün finans kaynaklarından olan ve kapatılan Bank Asya'da 2008'den itibaren hesabının bulunduğu belirtilen Gökçe'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası hesabında para artışının gerçekleştiği tespitinde bulunulmuştu.

Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:22 Kaynak: AA
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