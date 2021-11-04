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FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 28 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 28 yıl 6 ay hapis

04.11.2021 14:29
FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 28 yıl 6 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FÖTÖ) emniyet mahrem imamlarından Ümit Horzum'un yargılandığı davada karar çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FÖTÖ) emniyet mahrem imamlarından Ümit Horzum'un yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Horzum, tutuklu bulunduğu cezaevinden videokonferans aracılığıyla katılırken avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki celse dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Horzum'a söz verildi.

Hakkında iki ayrı FETÖ soruşturması açıldığını hatırlatan Horzum, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğuna ilişkin dava dosyasında yeteri kadar delil bulunmadığını iddia etti.

ByLock kullanıcısı olduğuna dair tespiti de kabul etmeyen Horzum, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Sanık avukatının beyanının ardından mahkeme başkanı, sanık hakkındaki hükmü açıkladı.

Buna göre Horzum, 2017'de açılan "silahlı örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu tarihten sonra da örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilen Horzum, "hukuki bağlantı kesildiği" gerekçesiyle 2018'de hazırlanan ikinci iddianame kapsamında ise aynı suçtan yine 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine sahte belge hazırladığı belirlenen Horzum'a, "sahtecilik" suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hakkında takdir indirimi yapılmayan Horzum, toplamda 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

İddianameye göre, örgütün emniyet mahrem imamlarından olduğu belirlenen Horzum, örgüt içinde "Emir" kod adını kullandı.

Gözaltına alındığında üzerinde 9 ayrı sahte kimlik, sürücü belgesi ve ruhsat fotokopileri ile 2 otomobil anahtarı ele geçirilen Horzum, emniyetteki ifadesinde FETÖ'nün yurt dışına kaçırmak istediği önemli isimler için sahte kimlik bastığını itiraf etti.

Samimi itiraflarda bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Horzum, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Ankara, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 28 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


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