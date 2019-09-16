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FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Nevzat Balkaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Nevzat Balkaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Balkaya ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Balkaya, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Balkaya, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Balkaya, beraat talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Balkaya'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Hükümle birlikte Balkaya'nın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

İddianamede sanık Balkaya'nın, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem imam yapılanmasında "müdür" olarak yer aldığı, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu kaydedilmişti.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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