FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis

İddianamede sanık Balkaya'nın, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem imam yapılanmasında "müdür" olarak yer aldığı, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu kaydedilmişti.

Karara göre sanık Balkaya'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Hükümle birlikte Balkaya'nın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Balkaya, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Balkaya, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Balkaya, beraat talep etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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