FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis

İddianamede, sanık Tarhan'ın örgüt içinde "Emre" kod adını kullandığı, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem yapılanması içinde "öğretmen" seviyesinde olduğu ifade edildi. Örgüt mensuplarıyla iletişim sağlamak amacıyla operasyonel hat kullandığı kaydedilen Tarhan'ın, aynı zamanda kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Karara göre sanık Tarhan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Tarhan, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Tarhan, beraatini talep etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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