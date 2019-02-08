Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na Operasyon: 17 Gözaltı

Fetö'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na Operasyon: 17 Gözaltı

40 dakika önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturmasında; 21'i meslekten ihraç, 2'si emekli 23 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na Operasyon: 17 Gözaltı, System.String[]
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturmasında; 21'i meslekten ihraç, 2'si emekli 23 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde, örgütün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'nda bulunan ve örgütle irtibatları saptanan, 21'i meslekten ihraç edilen, 2'si emekli 23 polis hakkında gözaltı kararı verildi. 1'i komiser, 1'i komiser yardımcısı olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu'da gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerden 17'si yakalanarak, gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:21 Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel
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