Fetö'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na Operasyon: 17 Gözaltı
40 dakika önce
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturmasında; 21'i meslekten ihraç, 2'si emekli 23 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY soruşturmasında; 21'i meslekten ihraç, 2'si emekli 23 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara
merkezli 7 ilde, örgütün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'nda bulunan ve örgütle irtibatları saptanan, 21'i meslekten ihraç edilen, 2'si emekli 23 polis hakkında gözaltı kararı verildi. 1'i komiser, 1'i komiser yardımcısı olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, Denizli
, Kırşehir
, Adana
, Sivas
, Muğla
ve Bolu
'da gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerden 17'si yakalanarak, gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:21 Kaynak: DHA
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