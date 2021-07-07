FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan sanık 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen eski öğretmen Erol Canikli, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Canikli ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan savcı, önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Canikli, FETÖ üyesi olmadığını ve terör örgütünün amaçları doğrultusunda emniyet yapılanmasında görev almadığını iddia etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri süren Canikli, dava dosyasında hakkında talep edilen cezayı gerektirecek kadar delil olmadığını savundu.

Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını dile getiren Canikli, beraatını talep etti.

Sanık avukatının savunmasının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre sanık Canikli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.