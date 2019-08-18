FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasının" bilinmeyenleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasının 7 büyük bölge ile bunlara bağlı küçük bölgeler ile 10 ana temsilcilikten oluştuğu, mahrem imamlar arasındaki hiyerarşik yapıyı belirginleştirmek amacıyla sınıflandırmaya gittiği tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasının 7 büyük bölge ile bunlara bağlı küçük bölgeler ile 10 ana temsilcilikten oluştuğu, mahrem imamlar arasındaki hiyerarşik yapıyı belirginleştirmek amacıyla sınıflandırmaya gittiği tespit edildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen Ercan Şahin'e "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 16 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

AA muhabirinin ulaştığı, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün gerekçeli kararında, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"nın, gizli tanık "Garson" un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği iki SD karttaki bilgiler doğrultusunda deşifre edildiği bildirildi.

Karttaki verilerde örgütün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ve kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı, örgütün emniyet yapılanmasında yer alan mahrem imamlar ve üst düzey örgüt yöneticilerinin kod isimlerinin yanı sıra geçmişteki görevleri, operasyonel telefon hat numaraları ile özel hayatına ait bilgilerin yer aldığı belirtildi.

- 7 büyük bölge, 10 temsilcilik

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının, 7 büyük bölge (BB) ve bunlara bağlı küçük bölgeler ile 10 ana temsilcilikten oluştuğu ifade edildi.

Büyük bölgelerin Ankara BB, Ege BB, Erzurum BB, Gaziantep BB, İrfan Bey BB (Polis Akademisi ve Polis Koleji), Marmara BB ve Okul BB (Polis Okulları) olduğu belirtilen gerekçeli kararda, büyük bölgenin alt birimlerini oluşturan yapılanmalara ise küçük bölge (KB) denildiği anlatıldı.

Küçük bölgelerin il ve ilçelerden oluştuğu bildirilen gerekçeli kararda, "Emniyet Mahrem Hizmetler Yapılanması Kodlamaları" başlığı altında FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) içindeki yapılanmasına da yer verildi.

FETÖ'nün EGM bünyesinde örgütlenmesinin 10 ana temsilcilik şeklinde olduğuna işaret edilen kararda, şu tespitlerde bulunuldu:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki yapılanması, Ankara Büyük Bölge Temsilciliği, İstanbul/Marmara Büyük Bölge Temsilciliği, İzmir/Ege Büyük Bölge Temsilciliği, Gaziantep Büyük Bölge Temsilciliği, Erzurum Büyük Bölge Temsilciliği, İrfan Bey Temsilciliği (Polis Akademisi ve Polis Koleji), Okul Büyük Bölge Temsilciliği (Polis Okulları), Dil Kursu Büyük Bölge Temsilciliği (İDB - Yıldız), Kimya Dersi Temsilciliği (KOM), Tarih Dersi Temsilciliği (TEM) olarak 10 ana kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımların üstünde bunları yöneten bir birim abisi vardır. Bu kişi sözde EGM'yi yöneten imamdır.

Emniyet imamına bağlı çalışan bir sekreter vardır. Bu sekreter, FETÖ'nün mali ve personel yapısını takip eder. Temsilciliklere bağlı küçük bölge mesulü/genel müdürü vardır. Her temsilciliğin altında dörder küçük bölge bulunmaktadır."

- Mahrem yapının unvanları

Gerekçeli kararda, örgütün mahrem yapılanmasında görev alan imamlara sorumlulukları ve hiyerarşik konumlarına göre "temsilci", "genel müdür", "müdür", "genel sekreter", "küçük bölge sekreteri", "il sekreteri", "rehberlikçi/ramcı", "bilişim/ATM/sosyal medya", "zümre başkanı/müdür yardımcısı" ve "öğretmen" unvanı verildiği anlatıldı.

Kararda, gizli tanık Garson'un beyanı ve savcılığa teslim ettiği SD kartlarda yer alan bilgilere göre bu unvanları taşıyan mahrem yapıdaki imamların görev alanları ve sorumlulukları şu şekilde sıralandı:

"Temsilci: Türkiye genelindeki 5 büyük bölgenin en başındaki kişidir. Bu temsilciler doğrudan emniyet imamına bağlıdır ve kendilerine bağlı 4 küçük bölgeden sorumludur.

Genel müdür: Küçük bölgelerin en başındaki isimdir.

Müdür: Küçük bölgelere bağlı illerin en üstündeki kişidir.

Genel sekreter: Büyük bölgede amir ve memurlar için temsilci adına personel, izdivaç, mali konular, ümit (örgüte yeniden kazandırılması gereken kişi) ile ilgili işleri takip edip raporlayan kişidir.

Küçük bölge sekreteri: Küçük bölgede amir ve memurlar için genel müdür adına personel, izdivaç, mali konular, ümit ile ilgili işleri takip edip raporlar.

İl sekreteri: İl müdürü adına personel, izdivaç, mali konular, ümit ile ilgili işleri takip edip raporlar.

Rehberlikçi/ramcı: Hem öğretmenlerin (mahrem abilerin) hem de öğrencilerin (EGM personeli) yıllık faaliyette bulunması gereken dini konuları belirler, yönlendirir ve denetler. Bu kişiler temsilci adına faaliyet yürütür.

Bilişim/ATM/sosyal medya: Bu kişiler örgüt içinde temsilciye, genel müdüre ve müdüre bağlıdır. Bunlar adına örgüt üyelerinin dijital anlamda tedbirli olup olmadıklarını kontrol eder, tedbiri zayıflatabilecek konuları tespit edebilmek için arama tarama faaliyetlerinde bulunurlar. Örgütsel faaliyetler için sosyal medyayı da etkin kullanırlar.

Zümre başkanı/müdür yardımcısı: Müdür pozisyonundaki kişilere yardımcı olur ve ilin büyüklüğüne göre sayıları değişebilir.

Öğretmen: Örgüt üyesi EGM personeliyle birebir ilgilenen, toplantılar yapan ve örgütsel talimatları doğrudan ileten mahrem imamlardır."

- Mahrem imamlar da sınıflandırılmış

Kararda, emniyet mahrem yapılanmasındaki sözde üst düzey yönetici ve mahrem imamların sorumluluklarına göre ayrıca harflerle kodlandığı, böylece bu kişiler arasındaki hiyerarşinin belirgin hal kazandığı ifade edildi.

Gerekçeli karara göre "AAA" temsilciyi, "AA" genel müdürü, "A" müdürü, "BB" okul biriminde görevli müdür yardımcısını, "B" müdür yardımcısını ve zümre başkanını, "C" ise öğretmeni ifade ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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