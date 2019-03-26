Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Emniyet Personelini Kodladığı Ortaya Çıktı

Fetö'nün Emniyet Personelini Kodladığı Ortaya Çıktı

2 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün yaptığı araştırmada FETÖ'nün emniyet personelini kodladığı bilgileri yer aldı.

Fetö'nün Emniyet Personelini Kodladığı Ortaya Çıktı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün yaptığı araştırmada FETÖ'nün emniyet personelini kodladığı bilgileri yer aldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve emniyet personellerinin duruşmalarının görüldüğü davada mahkeme heyetine veri inceleme raporları sunuldu. Sunulan raporlarda; örgüt mensuplarının örgüte bağlılığı, örgüte bakış açıları, sosyal hayat ve yaşam tarzları gibi inceleme bilgilerine yer verildi. Fethullahçı Terör Örgütü tarafından polislerin; B4, C, B5, CA, CB, CC, CD, DA gibi kodlarla ayrıştırıldığı bilgilerine yer verildi. Veri İnceleme Raporlarında polislerin ayrıştırıldığı kodlamalar ise şöyle:

"DA; daha önce örgüt derslerine gelip gitmiş FETÖ aleyhine çalışan zarar vermek için konuşan kişileri ifade ettiği, C; geçmişte FETÖ aleyhine sohbete dahil olan ancak güncel irtibat kurulmayan kişileri, B5; FETÖ mensubiyeti olan ancak bazı konuları sorgulayan kişileri, CA; FETÖ sohbetine dahil olan ancak güncel irtibat kurulmayan kişileri, CB; tekrar kazandırılmaya dahil olan ikinci derece kişileri, CC; FETÖ sohbetine dahil olan ancak güncel irtibatı olan olmayan kişileri, CD; tekrar kazandırılmaya çalışılan dördüncü derece yakınları." - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:32 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
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