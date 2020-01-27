Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanması operasyonunda 18 gözaltı - Son Dakika
FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanması operasyonunda 18 gözaltı
6 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gözaltı kararları alındı.
Soruşturma kapsamında 30 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarını tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda İstanbul'da ve 5 ilde 18 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün yurt dışına çıktıkları tespit edildi.
Ekiplerin diğer şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.
Son Dakika AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir