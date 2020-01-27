FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14... - Son Dakika

FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14...

6 saat önce

FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14..., System.String[]

FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Angele Merkel'in İstanbul paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Allah'a ısmarladık
Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti Mehmetçik, ayağında çorap olmayan depremzedeye kendi çorabını giydirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 16:34:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]