FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14... - Son Dakika

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FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14...
6 saat önce
FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:02 Kaynak: AA
FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
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