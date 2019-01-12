Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Emniyet Yapılanması Davasında 26 Sanığa Hapis Cezası

Fetö'nün Emniyet Yapılanması Davasında 26 Sanığa Hapis Cezası

1 saat önce

ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan aralarında emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarının da bulunduğu 26 sanık, 7 yıl 6 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Fetö'nün Emniyet Yapılanması Davasında 26 Sanığa Hapis Cezası, System.String[]
ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan aralarında emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarının da bulunduğu 26 sanık, 7 yıl 6 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz yargılanan İ.Y.'nin ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

FETÖ/PDY'nin 'Batı Karadeniz Emniyet Yapılanması' içerisinde yer alan ve aralarında 'emniyet imamları'nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 26'sı tutuklu, 27 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek' suçlamalarıyla, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına 27 sanık, yakınları ve avukatları katıldı. 5 gün süren duruşmada sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Gece geç saatlere kadar süren davada mahkeme heyeti, 26 tutuklu sanık hakkında kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Sedat A. ve Ahmet E.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl 6'şar ay, Ruşen G. ve Orhan K.'yı 11 yıl 3'er ay, Savaş K., Hüsnü S. ve Salih Ş.'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mustafa G., Mehmet O., Şinasi D., Abdülkadir K., İsmail A. ve Harun D.'yi ise 8 yıl 9'ar ay, Ali B. ve ile Bayram A.'ya 8 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Murat B., İbrahim H. ve Ali A., İbrahim Ö., Mücahit Ç., Bahaettin Ö., Ertan B., Mehmet D., Mücahit Ç., Ebubekir A. ve Bahadır K. ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık İ.Y.'nin ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istemesi nedeniyle dosyası ayrıldı. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:49 Kaynak: DHA

Zonguldak, Polis, Güncel
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