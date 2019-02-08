Fetö'nün Emniyet Yapılanması Operasyonunda 23 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
43 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 1'i eski komiser, 1'i eski komiser yardımcısı, 21'i eski polis memuru olan, 21'i kamudan ihraç edilmiş, 2'si emekli toplam 23 şüpheli hakkında Ankara, Denizli,...
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 1'i eski komiser, 1'i eski komiser yardımcısı, 21'i eski polis memuru olan, 21'i kamudan ihraç edilmiş, 2'si emekli toplam 23 şüpheli hakkında Ankara, Denizli
, Kırşehir
, Adana
, Sivas
, Muğla
ve Bolu
illerinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.
ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:19 Kaynak: DHA
Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
Bakan Albayrak'tan Artan Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar
PKK'lı Terörist, Avusturya'da Bir Devlet Memurunu Bıçaklayarak Öldürdü
New York Knicks Takımı, FETÖ'cü Enes Kanter ile Yollarını Ayırdı