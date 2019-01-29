Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına 51 Gözaltı Kararı

Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına 51 Gözaltı Kararı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet teşkilatına sızmış şahıslar hakkında yürüttüğü soruşturmada 51 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına 51 Gözaltı Kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet teşkilatına sızmış şahıslar hakkında yürüttüğü soruşturmada 51 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 26 ilde operasyon başlatıldı.

15 Temmuz darbe girişimine kalkışan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet içerisinde bulunan mensuplarına karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Başsavcılığı'nca emniyet biriminin üst düzey yöneticilerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında bir itirafçının ifadeleri doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün kriptografik haberleşme sistemlerinden Bylock Talk And Chat kullanıcısı oldukları tespit edilen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve 25 farklı ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından operasyon başlatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı 4 Vergi Müfettişi ve 1 Mali Müşavirin Gözaltına Alındığı Rüşvet Operasyonu, Saniye Saniye Kaydedildi

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı Son Dakika! BM Özel Raportörü Suudi Konsolosluğuna Alınmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:19:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına 51 Gözaltı Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]