Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına Operasyon: 44 Şahıs Yakalandı
1 saat önce
İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatına sızmış şahıslar hakkında yürütülen soruşturmada aranan 51 eski emniyet mensubundan 44'ü yakalandı.
İstanbul
merkezli 25 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatına sızmış şahıslar hakkında yürütülen soruşturmada aranan 51 eski emniyet mensubundan 44'ü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet içerisinde bulunan KHK ile ihraç edilen eski mensuplarına karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bu sabah yeni bir operasyona daha düzenlenmişti. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca emniyet biriminin üst düzey yöneticilerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında daha önce yakalanan bir itirafçının ifadeleri doğrultusunda harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KHK ile ihraç edilen eski emniyet mensuplarının yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar 44 zanlının yakalandığı bildirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün kriptografik haberleşme sistemlerinden ByLock Talk And Chat kullanıcısı oldukları tespit edilen 51 şüpheliden 44'ü yakalanırken, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatına sızmış firari 7 şahsın yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:50 Kaynak: İHA
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