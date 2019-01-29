Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına Operasyon: 44 Şahıs Yakalandı

Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına Operasyon: 44 Şahıs Yakalandı

1 saat önce

İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatına sızmış şahıslar hakkında yürütülen soruşturmada aranan 51 eski emniyet mensubundan 44'ü yakalandı.

Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına Operasyon: 44 Şahıs Yakalandı, System.String[]
İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatına sızmış şahıslar hakkında yürütülen soruşturmada aranan 51 eski emniyet mensubundan 44'ü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet içerisinde bulunan KHK ile ihraç edilen eski mensuplarına karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bu sabah yeni bir operasyona daha düzenlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca emniyet biriminin üst düzey yöneticilerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında daha önce yakalanan bir itirafçının ifadeleri doğrultusunda harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KHK ile ihraç edilen eski emniyet mensuplarının yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar 44 zanlının yakalandığı bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün kriptografik haberleşme sistemlerinden ByLock Talk And Chat kullanıcısı oldukları tespit edilen 51 şüpheliden 44'ü yakalanırken, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatına sızmış firari 7 şahsın yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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