FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 32 gözaltı kararı - Son Dakika

Bu kapsamda, aralarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock 'u kullandığı belirlenen emniyet müdürleri ve komiserlerin de bulunduğu, meslekten ihraç edilen 32 zanlı hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, haklarında üst düzey örgüt mensubu olduklarına dair delil elde edilen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına üye şüpheliler hakkında Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

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