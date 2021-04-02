FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 32 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkardığı 32 zanlıdan 22'si gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, haklarında üst düzey örgüt mensubu olduklarına dair delil elde edilen FETÖ'nün emniyet yapılanmasına üye şüpheliler hakkında Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen, aralarında eski emniyet müdürleri ve komiserlerin de bulunduğu 32 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 32 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Zanlılar arasında 2008-2012 yıllarında Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü yapan A.Y.A, 2012-2014 yıllarında Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevinde bulunan T.Ş, 2012-2015 yıllarında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yapan N.Ü, 2014-2018 yıllarında Havacılık Daire Başkanlığında Pilot Emniyet Müdürü olarak çalışan M.D, 2012-2016 yıllarında Polis Akademisi Başkanlığında Emniyet Müdürü Öğretim Görevlisi olarak görev yapan D.B. ile eski Kızılcahamam Emniyet Müdürü A.A'nın da bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.