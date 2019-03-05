Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Emniyetin Mahrem İmamları" Yapılanması Davası

Fetö'nün "Emniyetin Mahrem İmamları" Yapılanması Davası

2 saat önce

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 13 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Fetö'nün
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 13 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.


Duruşma, sanıkların ve avukatlarının cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam ediyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, 13 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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