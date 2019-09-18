Fetö'nün 'emniyetteki mahrem yapılanması'na operasyon

KARS'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonla ilgili Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve emniyetteki mahrem yapılanması içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü anlatılarak, şöyle denildi:

"Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nce ortak yürütülen çalışmalar neticesinde, 6 Eylül tarihinde gözaltına alınan ve yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen, eski emniyet mensuplarından T.Y. isimli şahıs tutuklanmış, Y.B., M.M., H.Y., H.T., E.Y., R.K., L.K., E.Y. ve Ü.D. isimli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."