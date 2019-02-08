FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon
1 saat önce
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:56
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