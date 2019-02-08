Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Emniyetteki Mahrem Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında Haklarında Gözaltı Kararı...

Fetö'nün Emniyetteki Mahrem Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında Haklarında Gözaltı Kararı...

59 dakika önce

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.

Fetö'nün Emniyetteki Mahrem Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında Haklarında Gözaltı Kararı..., System.String[]
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:05 Kaynak: AA

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