FETÖ'nün en büyük finans kaynağı holdingin mali işler koordinatörü yakalandı - Son Dakika

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin en büyük finans kaynağı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in mali işler koordinatörünün de aralarında bulunduğu 3 kişi, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul, Ankara ve Adana'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin en büyük finans kaynaklarından olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Vakfı/Kaynak Holding'in mali işler koordinatörü ve örgüt üst düzey sorumlularından olan B.A. isimli şahıs İstanbul'da yakalandı. Kastamonu'da görev yapan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı E.K. isimli şahıs Ankara'da, örgüt üyesi olduğuna dair çok sayıda ifade ve ankesör arama kaydı bulunan S.C. isimli şahıs ise Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kastamonu'ya getirilen 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlılar tutuklandı.

(Vedat Yunus İkizoğlu-İHA)