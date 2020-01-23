FETÖ'nün en kritik isimlerden Bekmezci ve Sarı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün en kritik isimlerden Bekmezci ve Sarı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

FETÖ'nün en kritik isimlerden Bekmezci ve Sarı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin aylar süren başarılı takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ'nün kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün en kritik isimlerden Bekmezci ve Sarı adliyeye sevk edildi, System.String[]

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin aylar süren başarılı takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ'nün kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi. Emniyette verdiği ifadede, "Gülen'i severim. Ona terörist diyemem" diyen Bekmezci ile sözde Karşıyaka eyalet imamı Sarı hakim karşısına çıkacak.


Pazartesi günü yapılan operasyonla terör örgütü FETÖ/PDY'ye büyük darbe vuruldu. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve canlı kurye görevi yaptığı belirlenen Yusuf Bekmezci, örgütün sözde Karşıyaka eyalet imamı olan Akif Sarı ve yine örgütün önemli isimlerinden olduğu değerlendirilen Mehmet Fatih Arslan hücre evinde yakalandı. Karşıyaka'da 2 milyon TL değerindeki lüks bir sitedeki dairede 11 cep telefonu, 41 bin 446 Amerikan doları ve 66 bin 625 TL para ile yakalanan zanlıların telefonlar ve hatlar üzerinden ABD ile görüşmeler yaptığı tespit edildi. Emniyette verdiği ifadede "Gülen'i severim. Ona terörist diyemem" diyen Bekmezci'nin aynı evde yakalandıkları Akif Sarı'yı ise tanımadığını belirterek, Sarı'nın o akşam misafirliğe geldiğini söylediği belirtildi. 4 günlük gözaltı süreleri bugün tamamlanan Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi.


Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan'ın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem
Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı Gaziantep'te 710 polis ve helikopterle ''Torbacı'' operasyonu yapıldı Ameliyat olan oğlunu hastanede öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 17:13:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün en kritik isimlerden Bekmezci ve Sarı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]