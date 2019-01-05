Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Erzurum Bölge Abisi' 13 Bin 400 ABD Doları ile Yakalandı

Fetö'nün 'Erzurum Bölge Abisi' 13 Bin 400 ABD Doları ile Yakalandı

42 dakika önce

FETÖ'nün 'Erzurum Bölge Abisi' 13 bin 400 ABD doları ile yakalandıTRABZON - Trabzon'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, 13 bin 400 ABD doları ele geçirildi.

FETÖ'nün 'Erzurum Bölge Abisi' 13 bin 400 ABD doları ile yakalandı

TRABZON - Trabzon'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, 13 bin 400 ABD doları ele geçirildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmaktan Rize adli makamlarınca hakkında arama kaydı bulunan, Erzurum'da FETÖ'ye müzahir kurumlarda çalıştığı tespit edilen, Bylock kullanıcısı ve Bank Asya hesabı olduğu belirlenen şahıs takibe alındı. Ayrıca, Trabzon'da örgüt adına rehber olarak faaliyet yürüttüğü ve bir dönem yine örgüte müzahir bir dershanede öğretmenlik yaptığı bilinen "Erzurum Bölge Abisi" F.S. isimli şahıs Akçaabat ilçesinde tespit edilen bir gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada ise 13 bin 400 Amerikan Doları, bin 390 TL, 3 adet cep telefonu ve başka bir şahıs adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi.
Trabzon merkezli 2 ilde operasyon
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Trabzon merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Trabzon ve İstanbul illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün haberleşme programı olan Bylock kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında aktif olarak görev yapan hemşire ve avukat olup aynı zamanda KTÜ Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi olan, ayrıca özel sektör çalışanı, ev hanımı, ihraç öğretmen, şirket yöneticilerinin de bulunduğu 5 bayan, 7 erkek olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Erzurum, 3. Sayfa
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