Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Erzurum Bölge Abisi" Yakalandı

Fetö'nün "Erzurum Bölge Abisi" Yakalandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Erzurum bölge abisi" olduğu iddia edilen kişi, Trabzon'da gözaltına alındı.

Fetö'nün
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Erzurum bölge abisi" olduğu iddia edilen kişi, Trabzon'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışma sonucu, Rize adli makamlarınca hakkında arama kaydı bulunan, Erzurum'da FETÖ'ye müzahir kurumlarda çalıştığı tespit edilen ByLock kullanıcısı ve Bank Asya'da hesabı olan F.S, Akçaabat ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

Trabzon'da FETÖ adına rehber olarak faaliyet yürüten, bir dönem örgüte müzahir dershanede öğretmenlik görevinde bulunan "Erzurum bölge abisi" F.S'nin ikamet ve aracında yapılan aramada 13 bin 400 dolar, bin 390 lira, 3 cep telefonu ile başkası adına düzenlenmiş kimlik ele geçirildi.

F.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Erzurum, Güncel
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