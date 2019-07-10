FETÖ'nün eski 'Isparta il imamı' hücre evinde yakalandı
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DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) daha önce 'Isparta il imamı' olarak görev yaptığı belirlenen E.E. ile karısı F.E. saklandıkları hücre evinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:28 Kaynak: DHA
DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) daha önce 'Isparta
il imamı' olarak görev yaptığı belirlenen E.E. ile karısı F.E. saklandıkları hücre evinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan ve bir dönem örgütte 'Isparta il imamı' olarak görev yaptığı belirlenen E.E. ve eşi F.E.'nin Denizli
'de saklandığı bilgisini aldı. Şüphelilerin evine dün sabah operasyon düzenleyen ekipler, örgütte ayrıca 'Antalya
eğitim danışmanlığı' görevi de yaptığı belirtilen E.E. ve eşi F.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgüt üyelerine nakdi yardımda kullanıldığı değerlendirilen boş zarflar, dijital materyaller ile bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, polis ekiplerince bugün adliyeye sevk edildi.
- Denizli
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