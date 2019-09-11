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FETÖ'nün Eskişehir'deki "askeri mahrem yapılanması" davası

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları ve bazıları gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 17 sanığın yargılanmasına başlandı.

FETÖ'nün Eskişehir'deki

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları ve bazıları gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 17 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme başkanının, tutuksuz sanıklardan Bayram G'nin, daha önceki ifadelerinde örgütle ilgili bildiklerini anlatmak istediğini söylediğini hatırlatması üzerine, sanık suçsuz olduğunu ve kandırıldığını öne sürerek beraatını istedi.

Tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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