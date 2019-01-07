Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Esnaf Yapılanması'na Operasyon: 8 Gözaltı

Fetö'nün 'Esnaf Yapılanması'na Operasyon: 8 Gözaltı

13 dakika önce

VAN'da, FETÖ/PDY'nin 'esnaf yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Fetö'nün 'Esnaf Yapılanması'na Operasyon: 8 Gözaltı, System.String[]
VAN'da, FETÖ/PDY'nin 'esnaf yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanma içinde olduğunu ve örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesi için esnafın bir araya geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üstlerinde yapılan aramalarda; örgütün para akışına yönelik olarak kargo poşeti içinde 20 bin dolar, 12 bin Türk lirası, dijital materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:28 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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