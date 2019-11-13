Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "esnaf yapılanması"nda yer alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'nda yer alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

FETÖ'nün "esnaf yapılanması"nda yer alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün esnaf yapılanmasında yer alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün esnaf yapılanmasında yer alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Kırıcı katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık avukatı, Kırıcı hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün Nizip ilçesinde esnaf sorumlusu olduğunu, düzenlediği toplantılarda, "himmet" adı altında para toplanmasını istediğini ve FETÖ elebaşının çağrısından sonra diğer banka hesaplarındaki parayı çekerek, Bank Asya'ya yatırdığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kırıcı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında FETÖ'cü Kanter, ABD'li senatörlerin Türkiye karşıtı basın toplantısına katıldı
İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:53:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "esnaf yapılanması"nda yer alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]