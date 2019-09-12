Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyon

37 dakika önce

FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonBALIKESİR - Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şahıs yakalandı.

FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyon

BALIKESİR - Balıkesir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şahıs yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütüne finans desteği sağladığı ve esnaf yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde esnaflardan toplanacak himmet miktarlarının tek tek belirlendiği, hangi esnaftan ne kadar himmet parası toplanacağının listesinin tutulduğu, örgüte müzahir kurumların faturalarının bu esnaflara ödettirildiği, himmet adı altında para toplanan bu kişilerinin isimlerinin gizli tutulmasıyla ilgili özel bir önem verildiği ve bu şüphelilerin daha önce adli işlem görmediği, ayrıca deşifre de edilmediği tespit edildi. Adıyaman ve Balıkesir'de yapılan es zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslardan kod isim kullandığı belirlenen 1 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyon

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


28 kişilik sınıfta 12 ikiz öğrenci
Trabzonspor resmen açıkladı: Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor Genç kadına bağırsaktan cinsel organ yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 21:20:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]