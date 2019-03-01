Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Esnaf Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Fetö'nün Esnaf Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

1 saat önce

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 zanlı yakalandı.

Fetö'nün Esnaf Yapılanmasına Yönelik Soruşturma, System.String[]
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 zanlı yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekiplerince kentte esnaflık yapan 10 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:57 Kaynak: AA

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