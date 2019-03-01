Fetö'nün Esnaf Yapılanmasına Yönelik Soruşturma
1 saat önce
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 zanlı yakalandı.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 zanlı yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekiplerince kentte esnaflık yapan 10 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:57 Kaynak: AA
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