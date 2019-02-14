Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Esogü Yapılanması Davasında Karar

Fetö'nün Esogü Yapılanması Davasında Karar

22 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yapılanması davasında 8 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Esogü Yapılanması Davasında Karar, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yapılanması davasında 8 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 32 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Abdurrahman Kiremitçi, Cemalettin Kalyoncu, Duran Karabel, Muhsin Özdemir, Sami Taban, Semih Bilge, Ümmügülsüm Korkmaz ve Zübeyir Kılıç'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın ise beraatine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:04 Kaynak: AA

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