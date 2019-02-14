Fetö'nün Esogü Yapılanması Davasında Karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) yapılanması davasında 8 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 32 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.
Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Abdurrahman Kiremitçi, Cemalettin Kalyoncu, Duran Karabel, Muhsin Özdemir
, Sami Taban, Semih Bilge, Ümmügülsüm Korkmaz ve Zübeyir Kılıç'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Heyet, diğer 24 sanığın ise beraatine hükmetti.