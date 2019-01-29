Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Ev Abileri'ne 11 İlde Operasyon: 12 Gözaltı

Fetö'nün 'Ev Abileri'ne 11 İlde Operasyon: 12 Gözaltı

1 saat önce

MALATYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ev abileri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Fetö'nün 'Ev Abileri'ne 11 İlde Operasyon: 12 Gözaltı, System.String[]
MALATYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ev abileri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ'nün 'ev abileri' olarak adlandırılan 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:03 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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