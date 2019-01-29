Fetö'nün 'Ev Abileri'ne 11 İlde Operasyon: 12 Gözaltı
1 saat önce
MALATYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ev abileri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
MALATYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ev abileri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, Adıyaman
, Ankara
, Bingöl
, Elazığ
, Erzincan
, Kahramanmaraş
, Mardin
, Muğla
, Sivas
ve Van
'da çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ'nün 'ev abileri' olarak adlandırılan 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:03 Kaynak: DHA
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