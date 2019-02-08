Fetö'nün Ev Ağabeyine 6 Yıl Hapis
1 saat önce
Öğrencilik yıllarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün evlerinde ağabeylik yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Öğrencilik yıllarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün evlerinde ağabeylik yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kayseri
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Y.N. ile avukatı hazır bulundu. 1 tanık, öğrencilik yıllarında 6 ay kaldığı örgüte ait evlerde sanık Y.N.'nin ev ağabeyi olduğunu iddia etti. Görevinden uzaklaştırılan doktor tutuksuz sanık Y.N. "1.5 yıl yurtlarında kaldım, zaruretten dolayı evlerine geçtim, 6 ay evlerinde kaldım ama ağabeylik yapmadım. Suçum yok, beraatımı istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Y.N.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile infaz kesinleşinceye kadar sanığın adli kontrol kararının devamına hükmetti.
İtirafçı sanığa 3 yıl hapis
Ayrıca aynı mahkemede başka dosyada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve itirafçı olan sanık U.K.'ye 'de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile tahliyesine karar verildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:33 Kaynak: İHA
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