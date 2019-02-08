Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Ev Ağabeyine 6 Yıl Hapis

Fetö'nün Ev Ağabeyine 6 Yıl Hapis

1 saat önce

Öğrencilik yıllarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün evlerinde ağabeylik yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö'nün Ev Ağabeyine 6 Yıl Hapis, System.String[]
Öğrencilik yıllarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün evlerinde ağabeylik yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Y.N. ile avukatı hazır bulundu. 1 tanık, öğrencilik yıllarında 6 ay kaldığı örgüte ait evlerde sanık Y.N.'nin ev ağabeyi olduğunu iddia etti. Görevinden uzaklaştırılan doktor tutuksuz sanık Y.N. "1.5 yıl yurtlarında kaldım, zaruretten dolayı evlerine geçtim, 6 ay evlerinde kaldım ama ağabeylik yapmadım. Suçum yok, beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Y.N.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile infaz kesinleşinceye kadar sanığın adli kontrol kararının devamına hükmetti.

İtirafçı sanığa 3 yıl hapis

Ayrıca aynı mahkemede başka dosyada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve itirafçı olan sanık U.K.'ye 'de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile tahliyesine karar verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:33 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Gülen Mısır'a Kaçacak' İddiasına Yanıt Verdi Eşini Yumrukladığı İddia Edilen Ali İhsan Varol'u Bakanlık Affetmedi

New York Knicks Takımı, FETÖ'cü Enes Kanter ile Yollarını Ayırdı Yargıtay'dan Emsal Karar: Boşanan Koca İşsiz de Olsa Karısına Nafaka Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Ev Ağabeyine 6 Yıl Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]