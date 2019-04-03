Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Evlendirme Sorumlusu' 2 Kadına Hapis Cezası

Fetö'nün 'Evlendirme Sorumlusu' 2 Kadına Hapis Cezası

5 dakika önce

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yurtlarında çalışan ve evlendirme sorumlusu oldukları iddia edilen 2 kadından biri 6, diğeri 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün 'Evlendirme Sorumlusu' 2 Kadına Hapis Cezası, System.String[]
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yurtlarında çalışan ve evlendirme sorumlusu oldukları iddia edilen 2 kadından biri 6, diğeri 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Reyhan Karakoç ve Vesile Cengiz ile avukatları katıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kapatılan öğrenci yurtlarında çalışan ve 'evlendirme' sorumlusu oldukları öne sürülen sanıklar haklarındaki suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Reyhan Karakoç'a örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay, Vesile Cengiz'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:13 Kaynak: DHA

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