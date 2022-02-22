FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika
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FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

22.02.2022 15:00

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında sözde eyalet kasası imamı B.Ç. ve sahil eyaleti imamı M.Ö.'nün yanı sıra büyük bölge mesulleri ve devre mesullerinin de bulunduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör, Mali Suçlar ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmada, FETÖ/PDY üyelerinin faaliyetlerine faal olarak devam ettiği, halka açık yerlerde ve örgüt mensubu olmayan kişiler adına kayıtlı konutlarda buluşarak örgütsel toplantılar gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, esnaf ve mütevelli üyelerinden himmet adı altında para toplayıp, bu paraları yine örgütün öğrenci evlerinde kullandıkları, yeni örgüt mensubu temin etmek için çocuklu ve yardıma muhtaç aileleri tespit ederek ilgilendikleri, tüm bunları belli bir düzen içerisinde sistematik olarak örgütün yapısına uygun biçimde yaptıkları da tespit edildi. Ardından FETÖ'nün güncel yapılanması kapsamında 10, eğitim yapılanması kapsamında 11 şüpheliyi yakalamak için 4 ildeki toplam 27 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüte üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda ise 'gaybubet evi? olarak adlandırdıkları hücre evlerinde saklanan 17 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında örgütün güncel ve eğitim yapılanmasında faaliyet gösteren, örgüt içerisinde sözde eyalet imamı M.Ö., sözde eyalet kasası imamı B.Ç., eyalet talebe mesulü ve bölge talebe mesulü konumunda farklı görevleri yürüten şüphelilerin yer aldığı belirtildi.

EYALET KASASINDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda sahil eyaleti kasasında 699 bin 760 lira, 111 bin 573 dolar ve 450 euro ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait çok sayıda örgütsel içerikli olabileceği değerlendirilen dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Şüpheliler arasındaki sözde eyalet kasası olduğu tespit edilen B.Ç.'nin, geçmiş dönemde örgüte ait dershanelerde muhasebeci olarak görev aldığı bildirildi.

Bu arada, şüphelilerin, günümüzde de örgüt faaliyetlerine devam ettikleri, özellikle maddi durumları iyi olmayan ailelerin çocuklarını örgüte kazandırmaya çalıştıkları bildirildi.

Polis,13 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)

FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Milli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'NÜN EYALET İMAMI VE EYALET KASASI İMAMININ DA BULUNDUĞU 38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Son Dakika
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