FETÖ'nün 'Eyalet mezun mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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FETÖ'nün 'Eyalet mezun mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası
6 saat önce
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Eyalet mezun mesulü' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Eyalet mezun mesulü' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'Serhat Dursun' kod adını kullandığı iddia edilen tutuklu sanık A.B. ve avukatı hazır bulundu. Tanık beyanlarının okunduğu mahkemede üzerine atılı suçu kabul etmeyen A.B., tahliyesini ve beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda A.B.'ye 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ
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