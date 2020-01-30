FETÖ'nün 'Eyalet mezun mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün 'Eyalet mezun mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ'nün 'Eyalet mezun mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Eyalet mezun mesulü' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 'Eyalet mezun mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Eyalet mezun mesulü' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'Serhat Dursun' kod adını kullandığı iddia edilen tutuklu sanık A.B. ve avukatı hazır bulundu. Tanık beyanlarının okunduğu mahkemede üzerine atılı suçu kabul etmeyen A.B., tahliyesini ve beraatını talep etti.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda A.B.'ye 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
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