FETÖ'nün eyalet muhasebecilerine operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün eyalet muhasebecilerine operasyon - Son Dakika

FETÖ'nün eyalet muhasebecilerine operasyon

6 saat önce

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütünün sözde Meram eyalet bölge muhasebe mes'ulü, Milli Eğitimden sorumlu imam oldukları tespit edilen 4 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

FETÖ'nün eyalet muhasebecilerine operasyon, System.String[]

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütünün sözde Meram eyalet bölge muhasebe mes'ulü, Milli Eğitimden sorumlu imam oldukları tespit edilen 4 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, sözde Meram eyalet bölge muhasebe mes'ulü, Milli Eğitimden sorumlu imam oldukları tespit edilen 4 kadın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün sabah saatlerinde Konya ve Bartın'da eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KONYA

Başsavcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:49:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün eyalet muhasebecilerine operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]