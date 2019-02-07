Fetö'nün "Eyalet Muhasebecisi"Nin Yargılandığı Dava

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Seyhan eyalet muhasebecisi" olduğu öne sürülen sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Seyhan eyalet muhasebecisi" olduğu öne sürülen sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Bağçeci ve avukatı katıldı.



Duruşmada, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan E.A. tanık olarak dinlendi.



E.A, ifadesinde, kendisinin de örgüt içerisinde büyük bölge muhasebecisi olarak görev yaptığını ve Bağçeci'yi de tanıdığını söyledi.



Bağçeci'nin örgütsel olarak kendisinden üst konumda olduğunu belirten tanık E.A, şöyle devam etti:



"Fırat Bağçeci 2015 yılına kadar örgütte 'Seyhan eyalet muhasebecisi' olarak görev yaptı. Eyalet muhasebecisi, görev yaptığı yerde bulunan FETÖ yurtlarının gelir ve gider işlemlerini takip eder. Ayrıca ihtiyaca göre büyük bölgelerden para toplar. Bu paraları büyük bölge mesullerinden temin eder. Eyalet muhasebecisi tecrübeli kişilerden seçilir ve emirleri eyalet imamından alır. Örgüt içerisinde her senenin başında bir bütçe hesaplaması yapılır."



Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen sanık Bağçeci ise suçlamaları kabul etmedi.



Sanık Bağçeci "FETÖ/PDY üyesi değilim. Tanık beyanları gerçek değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde "Seyhan eyalet muhasebecisi" şeklinde anılması, Bank Asyaya talimatla destek amaçlı yoğun para yatırdığı, haklarında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan işlem yapılanlarla telefon görüşmelerinin olduğu ve örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydının tespit edildiği dikkate alınarak üzerine atılı suçtan üst hadden cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti de Fırat Bağçeci'nin mevcut halinin devamını kararlaştırarak, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

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