Fetö'nün 'Eyalet Talebe Mesulü' Tutuklandı
58 dakika önce
TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin Gaziantep eyalet talebe mesulü olduğu iddiasıyla aranırken Adana'da yakalanan S.B., tutuklandı.
TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin Gaziantep
eyalet talebe mesulü olduğu iddiasıyla aranırken Adana
'da yakalanan S.B., tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve son olarak örgütün Gaziantep eyalet talebe mesullüğü görevini yürüten 'Yusuf' kod adlı S.B.'nin Adana'da olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli S.B.'yi Adana'nın Ceyhan
ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınarak Gaziantep'e getirilen ve emniyette sorgulanan S.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:46 Kaynak: DHA
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