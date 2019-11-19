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FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen...
6 saat önce
FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 56'sı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:10 Kaynak: AA
FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 56'sı yakalandı.
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