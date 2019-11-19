Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen... - Son Dakika

FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen...

6 saat önce

FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 56'sı yakalandı.

FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen..., System.String[]

FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 56'sı yakalandı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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