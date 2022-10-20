FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı (2)

20.10.2022 09:56

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin, örgütün güncel finans yapılanmasına yönelik çalışmada tespit ettiği 51 şüpheliye yönelik İstanbul, Van, Artvin ve Düzce'de 52 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 47 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 646 avro, 6 bin 930 pound, 871 gram altın, ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
85 düzensiz göçmen yakalandı 85 düzensiz göçmen yakalandı Son Dakika | İstanbul Emniyet Müdürlüğü: PKK Terör Örgütünün Sözde Tim Komutanı Yakalandı Son Dakika | İstanbul Emniyet Müdürlüğü: PKK Terör Örgütünün Sözde Tim Komutanı Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:53 Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı
10:43 Dairesini kiraya verdikten 6 yıl sonra ilk kez ziyarette bulunan ev sahibi, gözlerine inanamadı! Ev, çöpten toplanan malzemelerle doldurulmuş
10:44 FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı
10:34 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
10:35 AK Partili Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle çalışmayacağım için mutluyum
10:31 Eylül ayında yapılan 13 genel seçim anketinin ortalaması alındı: Türkiye İşçi Partisi, ilk kez listede kendisine yer buldu
10:22 Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi
10:17 Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmak istediğini açıklaması sonrası ABD'den tepki! Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 12:15:50. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 47 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement